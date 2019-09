Chi è il bullo? Ecco come sta cambiando il suo identikit

Fonte : vanityfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Un bambino molto aggressivo con problemi di autostima, dovuti a genitori violenti o poco presenti e attenti. Per molto tempo, secondo gli studiosi, questo è stato l’del. Ma adesso un nuovo studio americano ha rielaborato e integrato questa definizione: il bullismo, secondo loro, è una forma di aggressione tra persone o gruppi che hanno diversi livelli di potere. Una descrizione che non spiega le terribili conseguenze che le vittime patiscono né le ragioni per cui le persone diventano prepotenti. Ma, di fatto, la differenza di potere rimane un elemento chiave. «Se mi stai prendendo in giro, e tu sei popolare, ma io no, quella differenza di “potere” mi rende difficile difendermi», spiega Dorothy Espelage, professoressa di educazione all’Università della Carolina del Nord. «La violenza domestica e l’aggressività tra fratelli sono ancora sempre considerati ...

gbrera : RT @BelpietroTweet: Dopo settimane di titoloni sulla vicenda delle presunte tangenti di Mosca a Salvini i principali quotidiani nascondono… - banzaisolaro : RT @BelpietroTweet: Dopo settimane di titoloni sulla vicenda delle presunte tangenti di Mosca a Salvini i principali quotidiani nascondono… - murphi57 : RT @BelpietroTweet: Dopo settimane di titoloni sulla vicenda delle presunte tangenti di Mosca a Salvini i principali quotidiani nascondono… -