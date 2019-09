Razer Viper - recensione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 21 settembre 2019) Di mouse nel corso degli anni ne abbiamo recensiti parecchi qui su Eurogamer.it; di solito, per esigenze di mercato, i mouse per gaming sono tutti pensati per giocatori destrimani. Ormai qualsiasi mouse che si rispetti è dotato di un'abbondante selezione di controlli sulla parte interna ad appannaggio di pollice e a volte anche dell'indice in alcune conformazioni particolari. Produrre mouse solo per mancini ribaltando completamente la pulsanteria nella parte destra equivale a un suicidio commerciale che è facile comprendere. L'unica soluzione per salvare capra e cavoli è la realizzazione di mouse con entrambi i controlli, da un lato e dall'altro, secondo la dicitura "ambidextrous" che tuttavia non è molto facile trovare nei cataloghi di molti produttori.si è sempre occupata dei mancini e infatti già alcuni anni fa ci eravamo dedicati a uno dei suoi prodotti, ilTaipan, ...