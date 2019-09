Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) I numeri sono impressionanti e decretano il successo deltour che si chiude oggi allomilanese diper quello che è già stato definito l'avvenimento dell'anno. Nato da un sogno di Lorenzo Cherubini, ilè oggi una reale frontiera dell'intrattenimento live che, spiaggia dopo spiaggia, si è trasformato nel modello della nuova era, non solo dinotti, ma di tutto il mondo della musica live. E oggi, 21 settembre 2019, nell'ultimo giorno d'estate, il primo vero giorno dell'anno, arriva a, tra piste di atterraggio e torri di controllo, per conquistare il cielo del pubblico di Lombardia, Liguria e Piemonte dopo la forzata cancellazione della tappa di Albenga. È l'energia, da sempre, la chiave per accedere al mondo di Lorenzo. L'energia che arriva dal palco che questa volta si unisce all'energia di un intero gruppo di lavoro che, in poche ...

MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone Lo scalo di Linate invaso dai fan in attesa del Jova Beach Party - ilfogliettone : Lo scalo di Linate invaso dai fan in attesa del Jova Beach Party - - LuceverdeMilano : ???????#Milano #jovabeachparty #21settembre scalo milanese di Linate? Sai come arrivare? Sai dove parcheggiare? Vuo… -