Caso nave Gregoretti | Procura chiede l’archiviazione per Salvini

Caso della nave Gregoretti - la procura chiede l’archiviazione per Salvini : Lo ha rivelato lo stesso leader della Lega, aprendo in diretta Facebook la busta contenente l'informazione del sostituto procuratore Bonomo

Caso nave Gregoretti - pm chiede archiviazione - ma per Salvini deciderà il Tribunale dei ministri : La decisione entro i prossimi 90 giorni. Lo scorso gennaio la sezione specializzata per i reati dei componenti del Governo aveva chiesto l'autorizzazione a procedere per l'analogo Caso della Diciotti

Migranti : Caso Open Arms - nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - E' ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 Migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I Migranti sono ancora all'hotspot dell'isola e non sanno quale sarà il

Migranti : Caso Open Arms - nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – E’ ancora in rada a Lampedusa, senza il permesso di attraccare al porto, la nave spagnola Audaz, inviata dalla Spagna per trasferire a bordo 15 Migranti sbarcati nei giorni scorsi dalla Open Arms. I Migranti sono ancora all’hotspot dell’isola e non sanno quale sarà il loro destino.L'articolo Migranti: caso Open Arms, nave spagnola Audaz ancora in rada a Lampedusa sembra essere il primo ...

Nave Gregoretti - la procura apre un’inchiesta : Salvini rischia un nuovo Caso Diciotti : Il caso della Nave Gregoretti rischia di esplodere nelle mani del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Nave della Guardia costiera che si trova ormeggiata al porto di Augusta con a bordo 115 migranti che non possono sbarcare in attesa dell'autorizzazione del leader della Lega.Continua a leggere

Caso Gregoretti - è ancora stallo : nave della Guardia costiera ad Augusta - ma migranti non sbarcano : Prosegue lo stallo per la nave Gregoretti della Guardia costiera: l'imbarcazione è ormeggiata al porto di Augusta, ma non è ancora arrivata l'autorizzazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per far sbarcare i 131 migranti a bordo. La Gregoretti si trova ad Augusta dalla notte tra sabato e domenica.Continua a leggere