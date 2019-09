UNRAE - Auto elettriche | ecco chi le compra

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Che siano pochi è cosa nota. Chi siano, dove abitino o che tipo diguidassero prima di fare il grande passo, molto meno. Per questo motivo, uno studio dell(l'associazione dei costruttori esteri) ha fotografato i clienti italiani delle: al momento si tratta di una super nicchia (lo 0,5% del mercato), anche se sempre più attiva (+109% rispetto allo stesso periodo del 2018) e stimolata dall'ecobonus statale, cumulabile a eventuali contributi regionali. Corrente del nord. Cominciamo analizzando i numeri. Delle 6.453 leimmatricolate in Italia nei primi otto mesi del 2019, nemmeno la metà è destinata a privati, sebbene questi rappresentino la fetta più consistente del pubblico (40,9%) davanti alle compagnie di noleggio (30,7%) e alle flotte (17,4%). Il resto se lo dividono altri generi di player, con i concessionari in testa (8,9%). Ma qual è ...

