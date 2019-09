Migranti | per Commissione Ue la Libia non è un porto sicuro | “Chiudere i centri di

Migranti : Salvini - ‘Conte ha calato braghe - faremo di tutto per bloccarli’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Sui Migranti “Conte ha calato le braghe, ha riaperto i porti. faremo di tutto per bloccarli”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. “Non permetto che il primo Conte, il primo Renzi o il primo Di Maio di turno vanifichino un anno di lavoro. Godetevela finchè dura perchè prima o poi si vota, il giudizio degli italiani ci sarà e sarà netto”. L'articolo Migranti: Salvini, ...

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui Migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Mattarella al presidente della Germania : “Ue si assuma l’onere dei rimpatri dei Migranti. E servono misure per stimolare mercati interni” : L’Unione europea dovrebbe farsi carico “dell’onere dei rimpatri dei migranti”. Mentre sul fronte economico, “servono misure per stimolare i mercati interni”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmer e, al termine del colloquio, ha fatto sapere di aver parlato di quelle che secondo loro sono le priorità che dovrebbe affrontare l’Europa. ...

Migranti : Mattarella - ‘grazie per disponibilità Germania’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Ho ringraziato il Presidente Steinmeier per la disponibilità della Germania, sempre manifestata e praticata, ad accogliere Migranti”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo tedesco.“Ieri -ha ricordato il Capo dello Stato- vi è stato un incontro molto proficuo tra i ministri dell’Interno della Germania ...

Stallo in Libia e zero controlli. Ecco perché arrivano più Migranti in Italia : Stallo nella guerra in Libia e meno controlli in Italia: Ecco i due elementi favoriscono le partenze verso l'Italia migranti Mauro Indelicato ?Url redirect: https://it.insideover.com/migrazioni/Ecco-perche-aumentano-le-partenze-di-migranti-dalla-Libia.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirectStallo in Libia e ...

Rider e caporalato - indaga la Procura : trovati Migranti irregolari|La videoinchiesta : «Per il tuo 20% avrai account» : Far luce anche sull’aspetto di sfruttamento dei lavoratori e tra i lavoratori, come il caporalato, e sulla presenza di clandestini. Infatti, ad agosto, dai controlli di 30 Rider sono stati trovati 3 lavoratori clandestini, senza documenti in regola

Migranti : Alarm phone - 'salvate 28 persone - ma soccorsi arrivati in ritardo' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - "Secondo le autorità italiane, le 28 persone in difficoltà sono state salvate. Possiamo solo sottolineare ancora una volta che ritardare le operazioni di salvataggio prolunga inutilmente la sofferenza in mare e mette in pericolo la vita dei #Migranti!". Lo ha scritto p

Macron rassicura Conte : “Più vicino l’accordo per distribuire i Migranti” : Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sanzioni a chi non accoglie”

SPILLO/ Migranti - quei porti aperti che indeboliscono il Colle : Sul dossier migratori le presidenze stanno scavalcando i governi. Un passo "necessario" che potrebbe indebolire ancor di più l'Ue

Migranti : Conte - ‘da Macron apertura su redistribuzioni senza precedenti’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Ampia disponibilità e apertura da parte del presidente Macron sulla redistribuzione” dei Migranti. Così il premier Giuseppe Conte sintetizza l’esito dell’incontro con il presidente Emmanuel Macron. Una “disponibilità mai avuta prima” che rappresenta “una svolta nei rapporti tra Italia e Francia”. L'articolo Migranti: Conte, ‘da Macron apertura su ...

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza Migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Migranti - corridoi umanitari italiani vincono il premio Nansen per i rifugiati dell’Unhcr : “Alternativa sicura ai pericolosi viaggi in mare” : I corridoi umanitari, voluti e realizzati dalla società civile in collaborazione con il governo italiano, sono il vincitore regionale per l’Europa dell’edizione 2019 del premio Nansen per i rifugiati dell’Unhcr. Promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, CEI-Caritas Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) e Tavola Valdese, i corridoi umanitari sono stati premiati per aver assicurato a migliaia di rifugiati e persone con ...