Migranti | Lucano potrebbe tornare ai domiciliari

(Di venerdì 20 settembre 2019) Pietro Bellantoni La Procura di Locri ha chiesto una nuova misura cautelare a carico dell'ex sindaco di Riace. Che è a processo per la gestione deiMimmofinire di nuovo ai. La procura di Locri, davanti al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, ha invocato la misura cautelare nei confronti dell'ex sindaco di Riace, oggi a processo (con altre 26 persone) per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Poche settimane fa, il presidente del Tribunale di Locri aveva accolto l'istanza die revocato il divieto di dimora nella cittadina dell'accoglienza. L'ex primo cittadino era quindi tornato a Riace a quasi un anno dall'inchiesta 'Xenia', nell'ambito della quale era già finito ai, anche se solo per pochi giorni. Una misura poi trasformata nel divieto di dimora. I guai giudiziari del padre del modello di accoglienza non ...

