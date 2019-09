Louis Vuitton | omaggio a Milano

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) La tela Trianon Grey nel 1854, quella a righe nel 1872, la Damier nel 1888 e finalmente, nel 1896, l'iconica Monogram. Quella per cui tutti conosciamo. Divenuta, nei decenni, texture deluxe per valigie, set da lavoro, da viaggio, cappotti, gioielli, mocassini e di un'infinita gamma di accessori. Persino la corda per la palestra o i palloni da calcio riproducono sulle loro superfici il logo customized "LV". A ripercorrere le tappe della maison di Asnières-sur-Seine, la cui storia si fonde con la storia stessa della moda, è una mostra milanese, nella Piazzetta Reale, Time capsule Milan che attraverso un suggestivo racconto per oggetti e immagini apre le porte degli archivi. Alcuni pezzi inediti, tra cui emblematiche creazioni di abbigliamento, la collezione di design" Objets Nomades" e lo spettacolare baule da viaggio del ...

