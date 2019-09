Lo Sky Racing Team VR46 cambia | due i volti nuovi per il 2020 | ecco i 4 piloti scelti da

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildi Valentino Rossi conferma Celestino Vietti e Luca Marini, accogliendo nel proprio roster Andrea Migno e Marco Bezzecchi Lo Skyla propria line-up in vista del, accogliendo duee confermando duegià presenti nel proprio roster. AFP/LaPresse Luca Marini e Celestino Vietti proseguono la propria avventura nella scuderia di Valentino Rossi, a cui si affiancheranno Andrea Migno e Marco Bezzecchi. Quattro riders italiani per due categorie: Migno e Vietti per la Moto3, mentre Bezzecchi e Marini per la Moto2. Prosegue nel segno dell’italianità dunque il percorso dello Skynel Motomondiale, dove ha già raccolto 40 podi complessivi in entrambe le cilindrate. Queste le parole dei protagonisti: Pablo Nieto: “Skyschiererà ancora una volta 4 moto in 2 categorie, con 4 dei più interessanti e talentuosi giovani ...

