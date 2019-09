Glow 4 sarà l’ultima stagione | Netflix rinnova lo show sulle wrestlers e regala la giusta

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Le gloriose lottatrici del wrestling torneranno per un'ultima volta.ha confermato chelafinale della serie ispirata all'omonimo programma televisivo degli anni Ottanta. Una magra consolazione per i fan che, seppur tristi per la fine dello, avranno comunque laconclusione ai cliffhangers della terza3 ha debuttato sulo scorso 9 agosto e si è concluso con Debbie che annunciava a Ruth di aver comprato una rete televisiva dove poter mandare in onda il loro. Peccato che l'amica non la pensi allo stesso modo. Il sogno di Ruth è - ed è sempre stato - quello di diventare attrice. Perciò molla Debbie all'aeroporto e si imbarca per tornare a casa senza di lei. Una nuova crepa nella loro fragile amicizia che sembrava essere rinata nel corso della terza, solo per vederle, per l'ultima volta, l'una contro l'altra. ...

