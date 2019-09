Esplosione e incendio in ditta cannabis light Video | Trezzano sul Naviglio | 3 feriti

Milano : Esplosione Trezzano - incendio spento : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Il sindaco Fabio Bottero di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, scrive su Facebook che l'incendio alla ditta "Tree of Light" di cannabis light leggera è stato spento.

Esplosione e incendio in centro di ricerca in Russia : vi sono conservati i campioni dei virus più letali : Esplosione e incendio al centro di ricerche in virologia e biotecnologie (Vector) di Koltsovo, a 25 km da Novosibirsk, un istituto in cui sono conservati campioni dei virus più letali, da Ebola al vaiolo, ma anche spore di antrace. Dalla fine degli anni ’70, per tutti gli anni ’80, sono state sviluppate presso il centro di ricerca di Koltsovo armi biologiche e batteriologiche. Una bombola di gas è esplosa al 5° piano ...

Avellino - vasto incendio dopo Esplosione : stato d'emergenza : Luca Sablone Tanta paura tra i residenti; per precauzione sono state evacuate tutte le aziende vicine alla fabbrica in fiamme Una grande nuvola di fumo nero ha avvolto la zona industriale di Avellino, precisamente a Pianodardine: dopo una forte esplosione una fabbrica che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche è stata coperta dalle fiamme. È successo verso le ore 13.30: al momento non vi è alcuna notizia circa ...

Merano - Esplosione e incendio ai Portici/ Palazzo evacuato : maxi colonna di fumo nero : Merano, esplosione e incendio sotto i Portici sul lato del fiume: famiglie evacuate, due intossicati. colonna di fumo nero su tutta la città

Egitto : auto contromano provoca Esplosione e incendio all’Istituto per il cancro - 19 morti : Un’esplosione si è verificata al Cairo in Egitto, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il cancro: a provocarlo è stata un’automobile lanciatasi contromano ad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’incendio ha interessato gran parte ...

Egitto : auto contromano provoca Esplosione e incendio all’Istituto per il cancro : Un’esplosione si è verificata al Cairo in Egitto, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il cancro: a provocarlo è stata un’automobile lanciatasi contromano ad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’incendio ha interessato gran parte ...