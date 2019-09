«Carote» | a X Factor 2019 Nuela sforna il primo tormentone

X Factor : Nuela fa impazzire il pubblico con la sua hit demenziale 'Carote' : Ieri, giovedì 19 settembre, è andata in onda la seconda puntata delle audizioni di X Factor 2019 e anche questa volta ne abbiamo viste e sentite delle belle. Si tratta di "Carote", hit di Emanuele Crisanti in arte Nuela che ha fatto ballare sia giudici che spettatori all'interno dell'auditorium. L'autore della canzone ha soltanto sedici anni ed è già considerato un vero e proprio genio per aver realizzato un brano dal testo apparentemente ...

X Factor - Carote di Nuela conquista tutti : i giudici pazzi di Emanuele : Nuela con la canzone Carote ha conquistato X Factor 2019: i giudici pazzi di lui! Carote di Nuela è già diventato il tormentone di X Factor 2019! Nuela è il nome d’arte di Emanuele Crisanti, aspirante cantante e concorrente del talent show. Ha 16 anni, ma ha scritto una canzone apparentemente banale e senza senso […] L'articolo X Factor, Carote di Nuela conquista tutti: i giudici pazzi di Emanuele proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote [Video e Testo] : X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote, suo inedito, e vola direttamente ai Bootcamp [Video] Emanuele Crisanti ha solo 16 anni. Si fa chiamare Nuela e debutta a #XF13 scatenando subito l’ilarità di pubblico e giuria con il suo inedito “Carote”, la prima canzone che ha scritto. Tra tante risate, Sfera Ebbasta lo definisce un genio mentre per Samuel si tratta di avanguardia. Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: ...