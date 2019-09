Vigilantes ucciso, confermate condanne

La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna a 16 anni e 6 mesi di reclusione per i tre giovani accusati dell'omicidio di Francesco Della Corte, vigilante aggredito a colpi di spranga il 3 marzo 2018 davanti alla stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, e morto dopo 10 giorni di agonia. La vicenda è tornata sulle prime pagine dei giornali per le foto alla festa dei 18 anni di uno dei tre ragazzi,detenuto nel carcere minorile di Airola,e per altri permessi concessigli.(Di giovedì 19 settembre 2019)