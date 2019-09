Senato | torna il gruppo Psi | Renzi e i suoi si uniscono con i socialisti di Nencini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il Psi, grazie a Matteoe aiad avere unin Parlamento: l’ultima volta era stato nella dodicesima legislatura (1994-1996). Negli ultimi vent’anni ihanno avuto eletti nelle Camere, ma non erano mai abbastanza per avere una formazione autonoma. Questo fino all’arrivo degli scissionisti del Partito democratico, che hanno dato all’unicore eletto con il Psi Riccardola chance di avere il proprio. L’annuncio è arrivato oggi: a Palazzo Madama è nato Psi-Italia viva. Per iani l’unione era necessaria per evitare di finire nel Misto. Il regolamento delinfatti, prevede che possano nascere nuove formazioni solo se si sono presentate alle elezioni e questo proprio per evitare i cambicasacca e le fuoriuscite dai partiti dopo le elezioni. Alla Camera la norma non è prevista e Italia viva ...

