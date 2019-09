Salvini? Non mi interessa la politica interna italiana | dice Carola Rackete

Fonte : agi

(Di giovedì 19 settembre 2019) Larigida in materia di migranti "si è ridotta in Italia, ma continuiamo ad avere impedimenti amministrativi. Sono pronta a salvare altre persone, siamo tutti pronti a ridiscendere in campo". Lo ha detto, la tedesca che ai comandi della Sea Watch 3 nella notte tra il 28 e il 29 giugno forzò il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e di ingresso in porto a Lampedusa. La 'capitana' era in collegamento questa sera con Piazzapulita, su La7, ed ha riferito di avere ancora la patente nautica per poter essere ai comandi di una nave, "e potrei continuare a lavorare sulla nave come prima". Alla richiesta di commentare le parole con cui l'ha citata Matteoin occasione del raduno leghista della scorsa settimana a Pontida,ha preferito replicare con un no, nessun commento. Poi ha raccontato ancora una volta di quei minuti drammatici a ...

