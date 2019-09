Pensioni e LdB2020 | attesa la Nadef il 27 settembre per Quota 100 | opzione donna e APE

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Dopo l'incontro di ieri tra governo e sindacati gli occhi dei lavoratori puntano verso la presentazione della manovra di fine anno. La legge di bilancio rappresenterà infatti il banco di prova degli intenti di riforma del settore previdenziale e del welfare da parte del nuovo esecutivo giallo-rosso. Ieri il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha ribadito alle parti sociali l'intenzione di confermare sia leanticipate tramite100 che il reddito di cittadinanza per il 2020, anche se non è chiaro al momento in quale forma. Eventuali interventi correttivi non erano stati esclusi in precedenza nemmeno dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la quale però riteneva possibili delle modifiche migliorative. Nella pratica al momento sarà fondamentale vedere cosa conterrà la bozza della finanziaria, anche per comprendere come evolveranno le altre ipotesi di intervento sulla ...

infoiteconomia : Riforma pensioni e LdB2020: proposti riscatto laurea 'light' e conferma Quota 100 - infoitinterno : Pensioni anticipate e Opzione Donna: il governo M5S - PD apre alla proroga in LdB2020 -