In Cdm stop al decreto ambiente | coperture da trovare in manovra

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il Green New Deal a parole va bene a tutti, ma prima bisognai soldi in. Illegge sull’emergenza climatica, che il ministro dell’Sergio Costa voleva far approvare oggi in Consiglio dei ministri, come primo atto “verde” del nuovo governo, si è subito arenato sullo scoglio più prevedibile: quello delle.Il, al centro di un dibattito chiesto dal ministro in Cdm, è stato rinviato e dovrà essere riesaminato insieme agli altri ministeri, e soprattutto a quello dell’Economia, in vista della. Forse diventerà un disegno di legge, anche se il pentastellato Costa insiste per farlo approvare prima possibile.Il tutto avviene alla vigilia del Climate Action Summit dell’Onu che si svolgerà a New York il 23 settembre prossimo.Per la buona riuscita del quale si sta ...

