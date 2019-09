Ferragni boom | smentita la critica snob

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Maurizio Acerbi In un giorno il suo «Unposted» incassa più di tanti «film di qualità» E adesso, come la mettiamo con tutti gli strali lanciati contro il «docu-film» autocelebrativo di Chiara? L'hanno massacrata neanche fosse la peggior terrorista. Ci sono stati degli esercenti che si sono rifiutati (complimenti per la strategia commerciale) di proiettarlo con tanto di commenti entusiastici sui social a sostegno della decisione presa. Fior di critici che hanno deciso di non recensirlo perché «questo non è cinema». E cosa ti fa Chiara: Unposted? Esordisce, in un giorno feriale, incassando 513.543 euro, con una media da capogiro di 1.307 euro per ognuna delle 393 copie distribuite. Un mese di accese polemiche, di puzza sotto il naso, di «aver sdoganato comportamenti che tutti ritenevano volgari» (Golino docet), a cosa ha portato? Al miglior risultato, al ...

