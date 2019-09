Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 19 settembre 2019) La crociata di Elliot Management per costringere AT&T a rivedere la sua strategia di diversificazione nei media dà forse i primi risultati: i vertici del colosso di telecomunicazioni e media sarebbe pronto a sbarazzarsi di almeno una delle sue grandi acquisizioni degli ultimi anni, quella da 49 miliardi di dollari della televisione satellitarecompletata nel 2015

fisco24_info : Elliott, primo successo del fondo attivista in AT&T: verso uno scorporo di DirectTv: La crociata di Elliot Manageme… - MidHedge : Sembrano essere in varie città americane (Las Vegas, New-York, etc.). Non è il primo investimento nel settore, Elli… - amanswellbhive : Tuttosport - Acquisti giovani e mirati, il Milan segue la linea ... #milan #bhivechat #bhivelabs #bhive -