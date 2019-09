I sauditi mostrano droni e missili | l' Iran è incontestabilmente dietro gli

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’è “gli attacchi ai siti petroliferi. Militarihanno mostrato in una conferenza stampa a Riad un missile cruise eusati nei recenti attacchi agli impianti petroliferi rivendicati dai ribelli yemeniti Houthi affermando che sonoiani. Le installazioni petrolifere sauditesono state attaccate con 18e 7da crociera. “Tutte le prove che abbiamo raccolto dai siti diche sono stati usati armamentiiani nell’attacco. Tutte le prove che abbiamo raccolto puntano all’” ha detto il portavoce saudita aggiungendo che si sta lavorando alla “localizzazione esatta” del luogo da cui i velivoli sono partiti, che non è in Yemen né al confine del paese in cui operano i ribelli sostenuti da Teheran.“Questo attacco non è ...

