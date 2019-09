Ambra Lombardo dopo la rottura con Kikò Nalli | il gesto sorprende

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 18 settembre 2019): lei supera laregalandosi un nuovo seno Poco fa il giornalista Riccardo Signoretti ha pubblicato in anteprima e esclusiva la cover del nuovo numero del settimanale Nuovo in edicola domani mattina. E come si evince dalla copertina ci sarà un altro scoop su, neo ex fidanzata di. Difatti è stata pubblicata la foto dinello studio del dottor Lorenzetti, impegnata a farsi controllare il seno. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di rifarselo. In effetti la donna ha più volte annunciato di voler rifare questo ritocco, anche se il suo attuale ex fidanzato non è mai stato troppo d’accordo. Adesso però che la sua relazione è stata archiviata pare non voler assolutamente perdere tempo nell’affrontare quest’operazione. Avrà preso la giusta decisione?: l’operazione ...

zazoomnews : Ambra Lombardo seno rifatto arriva conferma con foto di Signoretti - #Ambra #Lombardo #rifatto #arriva - carmenFashionCr : Ambra Lombardo seno rifatto, arriva conferma con foto di Signoretti - UominiedonneTV : Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati cosi’. -