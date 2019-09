Napoli-Liverpool | le parole di Koulibaly e Callejon | tweet di De Laurentiis

Napoli-Liverpool : 2-0. Azzurri stellari - spettacolo al San Paolo : Mertens e Llorente affossano i campioni in carica : Ci starà pensando seriamente Klopp a farsi scegliere come erede di Ancelotti per guidare il Napoli in modo da non incontrarlo più in Champions. Eh già, perché se non è Insigne, stavolta sono Mertens e Llorente a punire il tecnico tedesco al San Paolo per la terza volta su tre gare in cui ci mette piede. Ed è un gran bel Napoli quello che regola per 2 a 0 i campioni d’Europa, sebbene durante la gara d’esordio in Champions emerga la ...

Il Napoli è diventato grande. Non solo perché ha battuto il Liverpool ma per come ha saputo soffrire : I dieci minuti che ti cambiano la vita. È dura raccontare Napoli-Liverpool 2-0 quando dalla metà del secondo tempo sul San Paolo era calata un’atmosfera spettrale. Allan a terra per crampi al 70esimo rendeva perfettamente l’idea del ritmo cui era stato costretto a giocare il Napoli per tenere l’intensità del Liverpool. Meret aveva messo la sua manona su un tiro perfido di Salah servito da uno svarione di Manolas. Di Lorenzo ...

