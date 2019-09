Koulibaly | “Possiamo andare lontano | dobbiamo restare concentrati”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Nel post partita di Napoli-Liverpool Kalidouha parlato ai microfoni di Mediaset: “Era importante riprendere fiducia dopo le prime due giornate in cui abbiamo preso tanti gol. Dovevamo capirci con Manolas perché io sono arrivato tardi, ma oggi abbiamo visto che possiamo fare tante cose, possiamo lavorare e migliorare tanto,dare ancora più fiducia alla squadra perché se dietro si fa un buon lavoro anche davanti sono più tranquilli” Qual è stata la chiave del match? “Il Liverpool è una squadra di ripartenze, aspettano che prendiamo palla peravanti per sorprenderci. Siamo stati in difficoltà su palle perse nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo parlato per perdere meno palle. Penso che abbiamo gestito bene dietro. Sapevamo di poterli mettere in difficoltà. Sono contento per Fernando che da poco è arrivato e fa già quello che gli chiede il ...

