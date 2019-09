Migranti | Conte e il pressing su Macron | «Ora la rotazione dei porti»

Migranti : contestato per la prima volta il reato di tortura - tre fermi : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Con l'accusa di tortura - è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia - la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di tre Migranti ospiti dell'hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di es

Migranti : contestato per la prima volta il reato di tortura - tre fermi : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Con l’accusa di tortura – è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia – la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di tre Migranti ospiti dell’hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani e tortura . I fermi sono stati eseguiti dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore ...

Conte : ok Paesi Ue a ripartire Migranti : 22.07 Sul tema dell'immigrazione "ci sono importanti prospettive europee, con alcuni Paesi disponibili a condividere la ripartizione" dei migranti ", "risposte che finalmente dimostrano che l'Italia non sarà lasciata sola". Così il premier Conte , prima di lasciare Castelsantangelo sul Nera, seconda tappa della visita nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. E il ministro degli Interni tedesco, Seehofer dice che la Germania è pronta ad ...

Migranti - Conte cambia rotta : “Basta propaganda - ora problemi si risolvono in due giorni” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , prova a invertire la tendenza sulla questione Migranti rispetto all'operato dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "D'ora in poi nessuna propaganda . Voglio dire a tutti i cittadini che affronteremo questo problema senza cambia re il profilo di rigore”.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui Migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...