Decine di persone sono state arrestate in Pakistan per avere attaccato un tempio indù

Tre persone sono state arrestate a Messina con l’accusa di aver torturato Decine di migranti in un campo di prigionia in Libia : La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha ordinato il fermo di tre persone accusate di aver sequestrato e torturato decine di migranti in un campo di prigionia in Libia. I migranti, che erano arrivati in Libia da altri paesi africani

Incendio Avellino - diramato avviso di emergenza : Decine di persone abbandonano le loro case. Domani scuole chiuse in alcuni comuni : decine di persone stanno abbandonando le case rurali nella zona di Pianodardine, ad Avellino, dove si è sviluppato l’Incendio nell’azienda Ics, che produce componenti per le batterie per auto. La prefettura di Avellino, durante la riunione per il coordinamento dei soccorsi ha diramato un avviso di emergenza con un elenco di comuni dove dovranno essere adottate alcune misure di sicurezza, come la chiusura di porte e finestre e il ...

Decine di soccorritori stanno cercando di salvare due persone intrappolate in una grotta in Polonia : Da sabato scorso, in Polonia, Decine di soccorritori sono al lavoro per salvare due speleologi rimasti intrappolati in una grotta a causa delle forti piogge che ne avevano bloccato l’uscita. La grotta, chiamata Jaskinia Wielka Sniezna (“Grande grotta innevata”), è la

Spagna - incendio a Gran Canaria : salvate Decine di persone : Un incendio è divampato nei monti dell’isola di Gran Canaria (Spagna), minacciando in particolare le località di Tejeda, Artenara e Galdar, dove decine di persone sono state messe in salvo, secondo quanto reso noto dai servizi di emergenza locali. Con l’ausilio di aerei ed elicotteri, le squadre di terra sono impegnate a combattere l’incendio che si estende su una superficie di mille ettari. L'articolo Spagna, incendio a Gran ...

Caporalato - Decine di migranti in una masseria fatiscente con bagni all’aperto e brandine : polizia denuncia tre persone : Una masseria fatiscente, in cui vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie decine di cittadini di origine africana usati come forza lavoro nei campi, è stata sequestrata a Meliccucco, nella piana di Gioia Tauro. La polizia ha denunciato tre persone. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palmi e condotta da personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nell’ambito dei ...

Piogge monsoniche in India : Decine di morti - 200mila persone tratte in salvo : Le Piogge monsoniche stanno colpendo duramente gli Stati dell’India occidentale: per la prima volta dall’installazione, 26 delle 30 paratie della diga di Narmada in Gujarat sono state aperte, per mantenere il livello dell’acqua ai 131 metri previsti dalle misure di sicurezza. In Maharashtra oltre 200mila persone sono state tratte in salvo da Protezione civile, Vigili del fuoco e Forestale (nello stato si contano 30 morti. In ...

Decine di persone ricoverate dopo un bagno in piscina : la causa sono state le esalazioni da cloro : Un altro caso di malori accusati in piscina e nuovamente si tratta di un fenomeno che ha riguardato più persone, contemporaneamente, le quali avevano frequentato lo stesso centro. E’ accaduto a Santarcangelo di Romagna, nel riminese, dove diverse persone hanno avuto crisi respiratorie. Tra gli intossicati ci sono 15 bambini e 5 disabili e secondo i primi accertamenti a causare l’intossicazione potrebbe essere stata un’anomalia ...

Decine di persone sono rimaste ferite in un attentato suicida a Kabul - in Afghanistan : Mercoledì Decine di persone sono rimaste ferite in un attentato suicida fuori da una stazione di polizia a Kabul, in Afghanistan. Secondo Al Jazeera, i feriti sono almeno 95, mentre non ci sono ancora notizie di eventuali morti. L’esplosione è avvenuta