Acqua radioattiva di Fukushima in mare | l’esperto | “Scelta possibile con analisi di

Giappone - l' Acqua radioattiva di Fukushima verrà sversata nel Pacifico : L’acqua contaminata della centrale atomica di Fukushima , colpita dallo tsunami del 2011, potrebbe finire nell’oceano Pacifico . Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente Yoshiaki Harada: «L’unica soluzione è quella di versarla in mare e diluirla», ha detto il ministro durante un briefing informativo a Tokyo. «Il governo ne discuterà, ma vorrei offrire la mia semplice opinione». La proposta di versare l’acqua contaminata in mare era stata ...

L’Acqua di Parigi è radioattiva? “E’ una fake news” : Secondo la prefettura della regione di Parigi l’acqua del rubinetto nella capitale non presenta “alcun rischio per la salute pubblica” e ha definito “fake news” le voci sui social secondo cui l’acqua è contaminata dal trizio, un elemento radioattivo. “I livelli di trizio nell’acqua non pongono rischi per la salute pubblica. L’acqua del rubinetto può essere bevuta senza restrizioni” ha ...