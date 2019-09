Rally Turchia 2019 | Ogier trionfa in solitaria e riapre il Mondiale | Tanak è a soli 17

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) Ildisi è rivelato un vero turning point per ildi, dopo che il francese Sebastienha dominato la scena sullo sterrato di Marmaris e ha completamente riaperto la sfida per il titolo con l’estone Ott, ritiratosi nel Day 2 per problemi alla sua Toyota Yaris. Il francese ha chiuso sulla sua Citroen C3 con 34,7 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Esapekka Lappi, ottenendo in questo modo la prima vittoria daldel Messico in marzo. Ad ulteriori 30 secondi di distanza dal finlandese troviamo poi la Hyundai i20 del norvegese Andreas Mikkelsen, che nonostante l’ottavo posto della prima guida Thierry Neuville (ad oltre 5 minuti e mezzo, causati da un incidente nelle prime fasi della giornata di ieri) aiuta nel preservare il comando della classifica costruttori sulla Toyota. Nella Power Stage che ha chiuso il, la ...

MMagazineItalia : Sébastien Ogier vince il WRC Rally di Turchia 2019 davanti a Lappi e Mikkelsen. Solamente ottavo Neuville mentre Ta… - Italiaracing : Bella doppietta Citrone nel #RallyTurkey con Ogier che si rilancia nella classifica iridata - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Rally #WRC #Turchia, #Ogier trionfa e ricuce su Tanak nel mondiale -