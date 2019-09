Furto di legna e danneggiamento di un albero di ulivo | operaio denunciato

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Maria Girardi Il 59enne di Torre Santa Susanna (Comune in provincia di Brindisi) è stato colto in flagranza di reato Il fenomeno dei reati predatori nelle aree rurali pugliesi è purtroppo in costante aumento, soprattutto in determinati periodi dell'anno allorquando si svolge la raccolta delle olive o di prodotti a seguito della vendemmia. I Carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna (Comune in provincia di Brindisi) hannoundi 59 anni del posto perdididi. L'uomo è stato colto in flagranza di reato mentre, a bordo della propria auto, trasportava un carico di 10 quintali didiadagiato su un carrello agganciato al veicolo. Dalle verifiche del caso è emerso che laproveniva da Mesagne e precisamente dalla contrada "Coccole". Il, infatti, è stato commesso in un terreno di proprietà di ...

