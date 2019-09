Cuoca di una mensa scolastica dà da mangiare a un’alunna povera | quello che le succede

Fonte : baritalianews

(Di domenica 15 settembre 2019) Un gesto d’amore diventa un pretesto per licenziare una donna.alla Dakota Valley Elementary School di Aurora nello stato di Colarado negli Stati Uniti d’America. Una, impietosita da una piccola alunnache non aveva soldi per pagare il pasto, ha deciso ugualmente di darle da. Per la direzione della scuola non poteva farlo. Lanon ha rispettato le regole della scuola ed è stata licenziata in tronco. La donna, subito dopo il licenziamento, ha ammesso di aver dato, alcune volte, daa bambini poveri. Il regolamento dell scuola prevede per i bambini che non versano la retta che abbiano un bicchiere di latte e un panino vuoto. Laha raccontato che la bambina piangeva perchè aveva ancora fame e quindi ha deciso darle da

