Brexit | Johnson | “Il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe Hulk Grandi progressi nei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Assicura di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre, in tempo per il divorzio previsto il 31 ottobre e spiega che nei colloqui sullasono in corso “. Ma soprattutto, dice, “ilil supereroe“. Il premier britannico Boris, intervistato dal Mail on Sunday, parla in vista degli incontri con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il negoziatore europeo, Michel Barnier, programmati per lunedì. Una metafora, quella del supereroe, che ha spiegato così: “Piùs’arrabbia, più diventa forte e ne esce sempre, non importa quanto sembri legato stretto, ed è il caso di questo Paese”. Tuttavia,affronta la contrarietà dell’opposizione in Parlamento alla sua minaccia di lasciare ...

LaStampa : Brexit, Boris Johnson: “La Gran Bretagna uscirà dall’Ue come farebbe Hulk” - antoguerrera : Anche la seconda mozione di Johnson per elezioni anticipate fallisce miseramente. Dunque, Boris Johnson ha perso s… - antoguerrera : Incredibile. In queste minute riservate di Downing Street per giustificare la sospensione del Parlamento, Boris Jo… -