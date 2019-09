La Libertà di Rocco Hunt è un piatto che si serve maturo recensione

Parte da Napoli l’instore tour di Rocco Hunt per l’album Libertà - tutte le date : L'instore tour di Rocco Hunt partirà da Napoli il 30 agosto, lo stesso giorno in cui uscirà il nuovo album Libertà. Dopo l'improvvisa decisione di lasciare la musica a seguito delle difficoltà di portare avanti il suo lavoro e dopo il passo indietro con l'annuncio dell'uscita del nuovo disco, il rapper di Salerno è finalmente pronto a presentare il suo nuovo lavoro. Ancora oggi si discute sull'autenticità di quel triste annuncio, ma l'artista ...

Rocco Hunt duetta con Achille Lauro - J-Ax - Clementino e molti altri nell’album Libertà : Rocco Hunt duetta con Achille Lauro nel nuovo disco di inediti in programma per il prossimo 30 agosto con Sony Music. Achille Lauro non è però l'unico artista presente nell'album Libertà che segna il ritorno in musica di Rocco Hunt dopo tre anni di lavoro in studio. La tracklist è stata diffusa nelle scorse ore e annuncia i featuring del progetto. Se Achille Lauro duetta nella prima traccia, Mai Più, J-Ax e i Boomdabash sono nella terza ...

Rocco Hunt : nel nuovo album “Libertà” anche featuring con Achille Lauro - J-Ax e Boomdabash : Ecco la tracklist ;) The post Rocco Hunt: nel nuovo album “Libertà” anche featuring con Achille Lauro, J-Ax e Boomdabash appeared first on News Mtv Italia.

Il 30 agosto esce il nuovo album di Rocco Hunt “Libertà” : esce il 30 agosto "Libertà" (Sony Music Italy), il nuovo disco d`inediti di Rocco Hunt, che arriva dopo tre anni dall`ultimo lavoro in studio dell`artista. L`album è disponibile in pre-order su Amazon nell`esclusiva versione autografata, al link https://amzn.to/30OMAL1, grazie alla quale sarà possibile anche accedere agli instore. "Librtà" segna un ritorno alle origini dell`amato rapper napoletano, che con questo disco sale di nuovo sul ring ...

Libertà è il nuovo album di Rocco Hunt e arriva ad agosto : Si intitola Libertà il nuovo album di Rocco Hunt e sarà disponibile nei negozi e in digital download dal 30 agosto. A tre anni dall’ultimo lavoro, Rocco Hunt condivide oggi con i fan i primi dettagli sul nuovo disco. Al prossimo progetto di inediti, che sembrava dover essere posticipato, non manca molto e sarà fuori entro la fine dell'estate. Ad annunciarlo ai suoi seguaci è stato lo stesso artista attraverso un post su Instagram nel quale ...

Rocco Hunnt : "Troppe pressioni. Mi hanno privato della Libertà. È il momento di mollare la musica" : “Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica”. È quanto scrive sul suo profilo Instagram il rapper ...

Rocco Hunt lascia la musica : colpa di "Libertà" negate e "troppe pressioni" - : Marina Lanzone In un lunghissimo post social, il cantante ha salutato e ringraziato i suoi fan per questi bellissimi anni. Ma i motivi che l'hanno spinto a prendere questa drastica decisione non sono ancora chiari “Forse è il momento di mollare tutto e darla vinta a quelle persone che vorrebbero la fine della mia musica”. Un delusissimo Rocco Hunt ha annunciato l’addio alle scene, almeno per il momento. In un lunghissimo post ...

Rocco Hunt si ritira dalla scena musicale : 'Mi hanno privato della Libertà' : Rocco Hunt, il rapper salernitano ha utilizzato i social per annunciare il suo improvviso ed inaspettato ritiro dalle scene. In un lungo messaggio su Instagram ha spiegato ai suoi fan i motivi della sua decisione. Il cantante campano ha vinto il Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione Nuove Proposte: grazie al brano "Nu journo buono" aveva iniziato la scalata al suo successo e ottenuto la consacrazione al grande pubblico. Nel lungo sfogo su ...