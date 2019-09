Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)(Bg) 14 set. (Adnkronos) (dall’inviato Francesco Saita) – dall’inviato Francesco Saita”Questo Presidente della Repubblica, lo posso dire? Mi fa schifo”. E’ l’attacco di , deputato della Lega e consigliere comunale del Carroccio a Verona, dal palco dell’Assemblea dei giovani della Lega, in corso a (). “Mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani”, aggiunge. “Certo – conclude – anche Pertini è andata a baciare la bara di Tito, quello che ha fatto le foibe”. “Mi auguro che il deputatorinunci ai suoi privilegi e risponda degli insulti rivolti al Capo dello Stato” auspica Filippo Sensi, deputato del Pd . “Così come chiedo a Salvini e alla Lega di prendere immediatamente le distanze dalle sue parole a. Una cosa è il giudizio politico, ...

Adnkronos : Il leghista Comencini da Pontida: 'Mattarella mi fa schifo' - CasatiSilvano : RT @DAVIDPARENZO: #Pontida2019 non è esattamente la patria del pensiero liberale.Non lo è mai stata.Oggi però,oltre al ridicolo, qualcuno e… - FrancoCappellet : '#Mattarella mi fa Schifo' ha dichiarato un Coglione #leghista. #Comencini -