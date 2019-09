Ruba cellulare | poi picchia proprietario e fidanzata che lo inseguono | marocchino in

Rubano cellulare da cassetta sicurezza centro commerciale : 2 arresti : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 59enne romeno e un 44enne ucraino, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Ieri pomeriggio, i complici sono entrati nel centro commerciale in viale dell’Oceano Pacifico e hanno puntato le cassette di sicurezza utilizzate dai clienti per la ricarica degli smartphone. Poco dopo, hanno forzato una cassetta prelevando ...

Straniero Ruba cellulare poi minaccia polizia con un coccio : Rosa Scognamiglio A Roma, uno Straniero di origini gambiane ha rubato un cellulare ad una signora. Braccato dalla polizia, ha minacciato gli agenti e alcune persone con un coccio A Roma, uno Straniero, di nazionalità gambiana, è stato arrestato per reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'ennesimo episodio di violenza e criminalità consumatosi, nel giro di pochi giorni, nel cuore della città capitolina. I fatti, ...