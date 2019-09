Quella presidente della Onlus che ricattava le donne picchiate

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Costanza Tosi Laha incassato soldi anche dalla Regione Emilia Romagna Fonda un’associazione per fornire assistenza avittime di molestie, violenze e stalking. Ma, invece di prendersi cura di loro, ne approfitta per fare cassa. É successo in Emilia Romagna, più precisamente a Riccione. Nel 2014, una signora originaria di Foggia, Clarissa Matrella, crea una, di cui diventa, dal nome Butterfly. La 35enne era molto attiva per quanto riguarda i temi del sociale e, come racconta La Verità, organizzava continuamente, manifestazioni, marce, eventi, incontri per parlareproblematicaviolenza sullee difendere i loro diritti. Madri, compagne violentate psicologicamente e fisicamente, che nella Matrella vedevano una persona di cui fidarsi, che le avrebbe aiutate a uscire dal baratro e ritrovare finalmente la felicità. E invece, la donna, ...

ConcilFlavio : - FpCgilLombardia : RT @cgilnazionale: ??Un’edizione davvero speciale quella 2019 delle Giornate del Lavoro #Cgil con tre diverse location e momenti di confron… - FpCgilNazionale : RT @cgilnazionale: ??Un’edizione davvero speciale quella 2019 delle Giornate del Lavoro #Cgil con tre diverse location e momenti di confron… -