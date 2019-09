Propaganda Live | la prima puntata in diretta

Propaganda Live - la prima puntata in tempo reale dalle ore 21 : 15 : Propaganda Live è il programma televisivo condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che va in onda ogni venerdì sera, su La7, a partire dalle ore 21:15.Propaganda Live: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaPropaganda Live, la prima puntata in tempo reale dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2019 20:05.

Crisi di governo - debutto della “nuova porta” della sala stampa del Quirinale : restaurata dopo le ironie di Zoro a PropagandaLive : Nel via vai dal Quirinale di questi giorni debutta la nuova porta della sala stampa. Era diventata “famosa” perché per i due mesi di consultazioni dopo le elezioni del 2018 fu presa di mira a PropagandaLive, su La7 dall’ironia di Zoro, il conduttore televisivo Diego Bianchi. La porta che si apre quando le delegazioni sfilano davanti ai giornalisti nella loggia alla Vetrata, al termine dell’incontro con il capo dello Stato, ...

L’Aquila - Roberto Vecchioni canta “Bella Ciao” in piazza e il sindaco leghista attacca : “È Propaganda politica di basso livello” : “Bella Ciao” per il sindaco leghista di Ovindoli, in provincia dell’Aquila, Simone Angelosante, è “propaganda politica di basso livello”. Così, come riporta il quotidiano Il Centro, il primo cittadino ha commentato l’esibizione di Roberto Vecchioni, scagliandosi contro il cantante milanese che lo scorso weekend si è esibito per la Festa dei Santi Patroni, riempendo la piazza principale del paese e intonando, ...

Propaganda Live - "Fine consultazioni mai" : l'attualità di Makkox un anno dopo : Sarà che la politica italiana tende a ripetersi stancamente, soprattutto da qualche anno, ma se c'è qualcuno capace di raccontarla è Marco Dambrosio, o meglio Makkox, con le sue vignette quotidiane su Il Foglio e le sue 'opere' a Propaganda Live.prosegui la letturaPropaganda Live, "Fine consultazioni mai": l'attualità di Makkox un anno dopo pubblicato su TVBlog.it 11 agosto 2019 23:00.