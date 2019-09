Come sta andando Huawei? Ecco quanto ha guadagnato nei primi sei mesi del 2019

Google ripesca le foto del passato Come fossero storie di Instagram : Google (Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images) Google foto ha inserito una nuova funzionalità per rievocare i ricordi legati a vecchie fotografie e video in un formato che assomiglia alle storie di Instagram. La funzione Memorie sarà disponibile per tutti gli utenti con l’aggiornamento distribuito dal 13 settembre. Precedentemente Google foto suggeriva agli utenti di riscoprire le foto fatte in un determinato giorno creando una scheda tramite ...

Revisione rendita catastale : Come si fa e quando scatta il procedimento : Revisione rendita catastale: come si fa e quando scatta il procedimento Facciamo il punto su rendita catastale e la sua Revisione: non è infatti inconsueto che il valore di un determinato immobile sia variabile nel corso del tempo, a seguito della modifica e del miglioramento o peggioramento delle condizioni di quartieri cittadini ed aree urbane. Vediamo allora come funziona la Revisione rendita catastale e quando scatta il ...

Prelievi bancomat tassati : importo minimo e Come funzionerebbe la proposta : Prelievi bancomat tassati: importo minimo e come funzionerebbe la proposta Per combattere l’evasione fiscale e reperire le risorse necessarie a incentivare l’uso dei pagamenti elettronici si potrebbero tassare i Prelievi bancomat; la proposta arriva dal centro studi di Confindustria. Prelievi bancomat: 2% su importi superiori ai 1.500 euro al mese La proposta del centro studi di Confindustria arriva mentre comincia a scaldarsi il ...

Tariffe energia elettrica più convenienti : Come trovare quella giusta : Nel mese di luglio 2020, in Italia diremo addio al servizio di Maggior Tutela. Questa novità sta spingendo molti utenti,

La scuola gira in tondo Come le stagioni - già mi manca e già la odio : La scuola gira in tondo come le stagioni, e come le stagioni un giorno è attesa con struggimento, e il giorno dopo tutti la detestano e vogliono che finisca. L’autunno, che noia ma non finisce mai, sogno un vero inverno, e durante l’inverno aspetto solo la primavera. Estate, ti prego salvami, port

Formula 1 - Nick Fry e quell’accorato appello alla famiglia Schumacher : “diteci Come sta Michael” : Il predecessore di Toto Wolff ha fatto un accorato appello alla famiglia del Kaiser, chiedendo notizie sulle condizioni di Michael Negli ultimi giorni, il quotidiano francese ‘Le Parisien’ ha rivelato di un urgente ricovero di Michael Schumacher presso l’ospedale George Pompidou di Parigi, per essere sottoposto ad una cura di cellule staminali. Photo4 Sono solo le ultime frammentarie notizie sulle condizioni del Kaiser, ...

Come installare icone di macOS Catalina su Linux : Se volete modificare le icone tradizionali del vostro sistema operativo Linux con quelle di macOS Catalina di Apple, allora siete capitati nel posto giusto! Nelle prossime righe, infatti, vi spiegheremo nello specifico Come installare le leggi di più...

Pesto alla genovese - la ricetta originale e Come gustarla : Sul Pesto alla genovese c'è poco da discutere: la ricetta affonda le radici nel Medioevo, anche se ha conquistato la fama mondiale dal '900 quando si è assestata nella sua versione definitiva. Ed è tra le più amate della cucina italiana (anche all'estero). Un buon Pesto alla genovese richiede sette ingredienti: foglie di basilico di Prà (il quartiere di Genova noto per la coltivazione di questa pianta ...

F1 - Ross Brawn : “Leclerc ha vinto Spa e Monza Come Schumacher - la storia sta cominciando a ripetersi” : Ross Brawn, diretta sportivo della Formula Uno, non è uno di quei personaggi che ama troppo parlare davanti ad un taccuino o ad un microfono. Quando lo fa, tuttavia, regala sempre spunti interessanti. In questo caso, addirittura, ha voluto addentrarsi in un paragone davvero importante. “L’ultimo pilota della Ferrari in grado di vincere a Spa e Monza è stato Michael Schumacher nel 1996 – le sue parole riportate da ...

Ecco Come funziona la modalità Ambient di Google Assistant sui nuovi tablet di Lenovo : In occasione dell'IFA 2019, Lenovo ha presentato due nuovi tablet Android che includono la nuova modalità Ambient di Google Assistant che imita gli Smart Display con il vantaggio della portabilità. La modalità Ambient di Google Assistant ne estende l'usabilità consentendo di posizionare il dispositivo e accedere a funzioni extra senza bisogno di un dispositivo Google Home Hub o Google Nest Hub aggiuntivo. L'articolo Ecco come funziona la ...

MotoGp - Lorenzo replica a Puig : “i problemi con la Honda? Il coraggio non c’entra - vi dico Come stanno le cose” : Il pilota spagnolo ha parlato della sua situazione, smentendo Puig che aveva attribuito la mancanza di feeling con la Honda ad uno scarso coraggio dello spagnolo Il peggio è passato, Jorge Lorenzo è pronto per il Gran Premio di Misano, dove arriva con qualche dolore sì, ma in condizioni nettamente migliori rispetto a Silverstone. LaPresse/Simone Rosa Il tracciato romagnolo piace eccome al maiorchino, riuscito a vincere ben tre volte, di ...

Amici Celebrities - Michelle Hunziker : "La staffetta con Maria De Filippi è un esperimento. Vedremo il pubblico Come reagirà" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccolto, per la prima volta, le dichiarazioni di Michelle Hunziker, che oltre al consueto impegno dietro al bancone di 'Striscia La Notizia' (giovedì, seguiremo, in diretta, la conferenza di presentazione della nuova stagione), tra qualche settimana, sarà alla guida della prima edizione di 'Amici Celebrities', in prima serata, su Canale 5, in staffetta con Maria De Filippi: Sì, perché ...

Come capire se siamo stati bloccati su WhatsApp : Se avete inviato un messaggio a un contatto WhatsApp ma non avete ottenuto ancora nessuna risposta, allora molto probabilmente siete stati bloccati. Per essere sicuri di questo, però, state cercando una guida che vi spieghi leggi di più...

Come funzioneranno i crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 e perché saranno comprensibili per tutti : L'annuncio dell'intenzione di creare sempre più eventi crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 ha generato un po' di confusione nel pubblico, soprattutto per la volontà di creare un universo narrativo sempre più integrato, attraverso un certo numero di episodi che incroceranno storie e personaggi del medical drama col suo spin-off sui pompieri. Il 26 settembre Grey's Anatomy debutta su ABC con la sua stagione dei record, la sedicesima, con ...