Andria | lite in strada per una mancata precedenza | un uomo muore accoltellato

Andria - lite per mancata precedenza 28 enne ucciso in strada alla presenza della moglie e del figlio piccolissimo : Una mancata precedenza ha causato una lite finita con un morto. La lite è avvenuta a Andria nella rotatoria tra via Puccini e via Corato, nelle periferia della città. L’uomo che è morto in seguito ad una coltellata è Giovanni Di Vito di 28 anni. Al momento dell’uccisione, in macchina, c’erano la moglie il figlio piccolo del Di Vito che hanno assistito a tutta la scena. Il ragazzo era alla guida della sua auto, quando per motivi in via ...