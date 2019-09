Toh | chi si rivede! Kim Clijsters pronta a riprendere in mano la racchetta | la belga

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) La tennista, ritiratasi sette anni fa per diventare mamma, ha annunciato di voler tornare a giocare nel 2020 Sette anni dopo il ritiro, Kimha annunciato che tornerà a giocare nel 2020. La tennista, ex numero uno del ranking Wta, aveva appeso laal fatidico chiodo sette anni fa per diventare mamma, ma adesso sembra volerla propria carriera da dove l’aveva interrotta. “Negli ultimi sette anni ho fatto la mamma a tempo pieno ed è stato incredibile – le parole di Kimin un video pubblicato su Twitter – ma io amo anche essere una tennista professionista e onestamente mi mancano quelle emozioni. Come penso di fare entrambe le cose insieme? Posso essere una mamma amorevole per i miei tre figli e dare il meglio sul campo da tennis? Voglio provarci, tornerò a giocare ancora una volta. Ci vediamo nel ...

