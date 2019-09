Tish di Amici mostra il nuovo look su Instagram

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2019)è stata una delle finaliste dell’ultima edizione didi Maria De Filippi. La cantante è stata eliminata a pochissimo dalla finale del talent di Canale 5, a cui deve il successo e dove ha anche avuto anche una love story con il vincitore, il cantante lirico Alberto Urso, ma recentemente ha deciso di eliminare dal suo accounttutte le foto legate al programma. Un gesto, questo, che ha subito allarmato i suoi tanti fan, che le hanno subito chiesto il motivo e lei non ha tardato a spiegarlo, sempre a mezzo social. “Negli ultimi giorni – ha fatto sapere– alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto didal mio profilo. Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo, ma in questo caso ci tengo, perché tengo ade a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto”. ...

