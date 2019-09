Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019)indiper– Un risultato che può segnare una svolta nel destino delsettentrionale quasi estinto. Nel 2018, infatti, sono stati contati, in Kenya, gli ultimi due esemplari ancora in vita: Najin e Fatu, due femmine che vivono a Ol Pejeta Conservancy in Kenya. Fatu ha 19 anni, mentre Najin, la madre, ne ha 35. La creazione indeglidisettentrionale è stata realizzata in Italia presso i laboratori Avantea di Cremona, dove il prof. Cesare Galli e il suo team hanno portato a maturazione e fecondato gli ovuli raccolti il 22 agosto da Najin e Fatu, con sperma dei maschi Suni e Saut. “Abbiamo riportato dieci ovociti dal Kenya, cinque per ogni femmina. Dopo l’incubazione, sette sono maturati ed erano adatti alla fecondazione (quattro da Fatu e ...

romadailynews : Ottenuti in vitro i primi embrioni di rinoceronte bianco per salvarlo dall’estinzione… -