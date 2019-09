Metro Roma | incidenti scale mobili | quattro misure cautelari nei confronti di 4

Roma - guasti scale mobili della Metro : 4 misure cautelari per frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose : misure cautelari interdittive nei confronti di quattro persone, due dipendenti di metro Roma e due di Atac, in merito ai guasti sulle scale mobili di due stazioni metro della Capitale, Repubblica e Barberini. L’ordinanza viene eseguita questa mattina dalla Squadra Mobile e dai poliziotti del commissariato Viminale, coordinati dalla procura di Roma. I reati contestati sono quelli di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali ...

“Frode e lesioni” - quattro misure cautelari per i guasti nella Metro di Roma : L'indagine riguarda l’incidente sulle scale mobili nella stazione Repubblica nell’ottobre 2018 e l’emergenza di marzo scorso alla fermata Barberini

Roma - tifosi feriti sulle scale mobili della Metro : scattano le misure cautelari : Riguardano i dipendenti dell'Atac e di metro Roma per i guasti nelle stazioni Repubblica, dove diversi supporter del Cska Mosca rimasero feriti, e Barberini

Metro Roma - incidenti alle scale mobili : misure cautelari per 4 dipendenti Atac e Metro Roma : Ordinanza di misura cautelare per 4 persone per i guasti delle scale mobili delle stazioni Metro di Roma. Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato,...

Metro Roma - 4 misure cautelari per i guasti alle scale mobili di Repubblica e Barberini : Ordinanza di misura cautelare per 4 persone per i guasti delle scale mobili delle stazioni Metro di Roma. La polizia, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo un'ordinanza...

Roma Metropolitane - Fassina : a fianco dei lavoratori : Roma – “Siamo a fianco dei lavoratori di Roma Metropolitane, costretti a un’altra giornata di mobilitazione contro i licenziamenti, per affermare la loro dignita’ professionale e i loro diritti, L’instabilita’, l’incertezza del futuro dei lavoratori, la riduzione conseguente dei servizi forniti alla citta’ e agli utenti, sembrano non toccare la giunta Raggi, che procede senza una visione generale ...

Sit in Roma Metropolitane : o risanamento o funivia rischia : Roma – “Gli ammodernamenti non si fanno con i licenziamenti”. Circa una cinquantina di dipendenti di Roma Metropolitane si sono radunati oggi a piazza del Campidoglio, con indosso pettorine aziendali arancioni, per protestare contro il rischio di 45 esuberi paventati dalla partecipata capitolina. “L’azienda- hanno spiegato all’agenzia Dire, i delegati sindacali Cgil, Cisl e Uil- ha presentato un piano alla ...

Podista morto alla maratona notturna di Roma : malore al quarto chiloMetro : morto durante la mezza maratona per le strade di Roma. Un Podista di 54 anni è morto ieri sera alle 22 in via dei Fori Imperiali, nel centro di Roma, durante la maratona ‘Roma by night run-half maraton’. Era al quarto chilometro della stracittadina.Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe morto, dopo essere arrivato all’ospedale “Santo Spirito” per via di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono ...

Roma - Erminio La Rocca morto alla mezza maratona notturna : malore al quarto chiloMetro - inutili i soccorsi : Un podista Romano amatoriale è morto stanotte mentre partecipava alla Roma by Night Run stracittadina di 8km. Erminio La Rocca, tesserato con la Podistica Ostia, è stato...

Roma. Metro : dal 9 settembre lavori per interconnessione linee B e C : Dal 9 settembre il servizio della linea B della Metropolitana sarà riprogrammato per consentire lo svolgimento dei lavori per la

Roma non è una città per disabili : le storie di Luca e Matteo - rimasti “prigionieri” in Metropolitana : Due episodi simili, avvenuti lo stesso giorno, a due diversi ragazzi in carrozzina. Entrambi sono rimasti intrappolati in...

Metro Ponte Mammolo - 50enne romano muore di overdose : Roma – E’ stato ritrovato riverso a terra con un siringa piantata in un braccio. Il corpo senza vita di un 52enne romano, senza fissa dimora, e’ stato rinvenuto ieri sera alle 20.30 circa dai Carabinieri in un’area verde antistante la stazione della Metro B, Ponte Mammolo. I militari di Santa Maria del Soccorso giunti sul posto, hanno accertato la morte dell’uomo e allertato il medico legale che ha confermato il ...

Roma - disabile bloccato in Metro per ascensori rotti : Ho perso l'esame all'università : Matteo Chittarro, disabile, doveva sostenere un esame fondamentale all'università ma a causa dei soliti disagi nella metropolitana di Roma non ha fatto in tempo. Avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale e invece non ha potuto. La causa? I soliti ascensori rotti nella metropolitana di Roma. Protagonista di questa vergogna tutta in salsa Romana è Matteo Chittarro, un disabile di 21 anni che a causa di una malattia congenita è ...

Roma - Giorgia Meloni sul disabile bloccato nella Metro : «Scandaloso. L'amministrazione chieda scusa a Matteo» : «Scandaloso. Possibile che nel 2019 la Capitale d'Italia non permetta ai disabili di viaggiare tranquillamente sul trasporto pubblico?». Giorgia Meloni, leader di Fratelli...