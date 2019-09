Kikò Nalli | Barbara D’Urso incredula | “Non ci posso credere”

Kiko Nalli e il post sibillino : "Ci sono momenti in cui devi essere rispettato" - : Francesca Galici Kikò Nalli e Ambra Lombrado sono sempre più distanti e dopo le parole della ragazza al settimanale Nuovo, è stato Kikò a parlare attraverso i suoi social in modo indiretto ma molto chiaro Da qualche giorno si rincorrono le voci di una presunta rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli, coppia formatasi durante il Grande Fratello 16. I due sembravano molto affiatati fino a pochissimi giorni fa, hanno trascorso l'estate ...

Kiko Nalli sulla fine della relazione con Ambra Lombardo : “Devo riflettere - non voglio parlare” : Ambra Lombardo ha lasciato Kiko Nalli. La donna ha detto di non essersi sentirsi amata dal gieffino e ha puntato il dito contro il poco tempo trascorso insieme. In queste ore, l'ex marito di Tina Cipollari è intervenuto su Instagram per dire la sua. Ha dichiarato di voler "riflettere, capire e tirare le somme".Continua a leggere

Grande Fratello 2019 - Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati : «L’intimità non è stata esplorata così a fondo…» : “Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza”, sembra sia finita la storia fra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, che si sono conosciuti e innamorati durante il Grande Fratello 2019. A dividerli è stata soprattutto la distanza geografica e gli impegni: “Io vivo a Milano e lui a ...

Ambra Lombardo svela perché è finita la sua storia con Kikò Nalli : Ambra Lombardo ammette: “Con Kikò Nalli non mi sentivo libera” Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati. A lanciare la notizia ci ha pensato Riccardo Signoretti che, in esclusiva, ha intervistato la bella professoressa per il suo settimanale Nuovo. Ambra ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a dire addio all’ex marito di Tina Cipollari. L’hairstylist avrebbe una famiglia fin troppo invadente ed ossessiva, che a lungo ...

