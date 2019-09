Emanuela Folliero | A Detto Fatto con una striscia sui sentimenti A Mediaset mi

Fonte : blogo

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo quasi 30 anni di onorata carriera aha deciso di lasciare l'azienda per accettare nuove sfide lavorative in Rai: È successo che mi tenevano in panchina. Avevo l’esclusiva, mi pagavano per non far nulla: progetti “veri”, per me, non ce n’erano. L'ex annunciatrice, come confessato al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha avuto il coraggio di rifiutare proposte professionali non molto vicine al suo modo di vedere la tv: Reality, che ho sempre rifiutato, e non per snobismo: li puoi fare tra i 20 e i 30 anni, magari per farti conoscere, ma dopo diventano insidiosi. Quando mi sono sentita proporre Il Grande Fratello Vip, proprio a me, che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene. Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo ...

