Fonte : blogo

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Si avvicina novembre, il mese che vedrà ilatteso da anni diin Rai. Unche, come già sappiamo, non avverrà con uno show in prima serata, ma con quello che è stato definito dall'Amministratore Delegato Fabrizio Salini durante la presentazione dei palinsesti "un progetto unico a livello mondiale".sarà infatti protagonista di: sembra essere questo il titolo del suo nuovo show, diciotto appuntamenti che lo vedranno intrattenere il pubblico della piattaformadella Rai, in cerca di un rilancio in grande stile. E chi meglio dello showman più amato dagli italiani per avvicinare il pubblico ai contenuti multimediali offerti dalla tv di Stato?su, le novità annunciate alla presentazione dei palinsestiil suo...

SerieTvserie : Viva RaiPlay, Fiorello canta il suo ritorno (streaming) in Rai - Video - tvblogit : Viva RaiPlay, Fiorello canta il suo ritorno (streaming) in Rai - Video - speranza_viva : RT @Raiofficialnews: 'Il momento più esaltante non è quando si taglia il traguardo, ma quando si decide di continuare anche se il traguardo… -