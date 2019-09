Tokyo 2020 | il Cio minaccia di sospendere il Coni | Federica Pellegrini chiede l’aiuto di

Lotta - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti utili per i pass e gli eventuali ripescaggi nel 2020 : A Nursultan, in Kazakistan, dal 14 al 22 settembre si terranno i Mondiali di Lotta, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la rassegna iridata è la prima manifestazione a mettere in palio dei posti per i Giochi del prossimo anno. Delle 30 categorie di peso 18 sono olimpiche, 6 per ciascuna specialità: per lo stile libero -57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg, per la greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg, -130 kg, e ...

Basket - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Argentina staccano i biglietti americani per Tokyo 2020 : Con la conclusione della seconda fase, diventa chiaro anche il quadro delle due qualificate americane alle Olimpiadi di Tokyo 2020: sono Stati Uniti e Argentina. Tanto gli americani quanto gli argentini sono riusciti a chiudere al primo posto i rispettivi gironi, senza perdere fino a questo momento neanche un incontro. L’ufficialità della qualificazione di entrambe le selezioni nazionali l’ha data la sfida tra Team USA e Brasile, ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : l’Italia pesca la Germania nel play-off - strada proibitiva : La Nazionale Italiana femminile di Hockey su prato si giocherà l’ultima chance di qualificarsi ai Giochi Olimpici 2020 contro la Germania. È questo il verdetto emesso quest’oggi dal sorteggio andato in scena a Losanna, in Svizzera, con le azzurre che hanno pescato un avversario estremamente competitivo a livello internazionale reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei alle spalle della fortissima Olanda. Le speranze ...

‘Marcia su Tokyo 2020’ : Pellielo - brutto guaio la riconoscenza; volley - coperta corta e nodi irrisolti : Più ombre che luci nel fine settimana appena trascorso per lo sport italiano che marcia spedito verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ ormai ufficiale la difficoltà del trap maschile nel tiro a volo. Anche nell’Europeo casalingo di Lonato non si è materializzata l’agognata carta olimpica e, a questo punto, per la seconda edizione consecutiva l’Italia è già certa di non poter schierare il contingente pieno ai Giochi. Al ...

Basket - Mondiali 2019 : Nigeria e Iran conquistano i pass africano e asiatico per Tokyo 2020 : Due nuove selezioni nazionali si aggiungono al Giappone (qualificato d’ufficio) e all’Australia nel ruolo di partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta della Nigeria, che conquista il pass africano diretto, e dell’Iran, che invece sfrutta la quota asiatica. Entrambe le squadre trovano l’accesso alla manifestazione a cinque cerchi tramite il girone di classificazione dal 17° al 32° posto, poiché tutte le squadre ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Lorenzo Ferrari vince l’argento fra gli juniores : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Finisce qui la DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Tiro a volo, per questo sabato. Grazie per essere rimasti con noi. 18.45 Finisce qui! L’oro va al turco Murat Ilbilgi che con lo score di 47/50 sale sul tetto d’Europa battendo il nostro Lorenzo Ferrari, ottimo argento a quota 43/50. 18.41 Lorenzo Ferrari vola al testa a testa finale per l’oro. Il francese Picaud si ...

Tiro a volo - Europei 2019 : De Filippis - un bronzo amarissimo. Niente pass per Tokyo 2020 - a vincere è Liptak : La medaglia di bronzo più amara della carriera di Mauro De Filippis. Sale sul podio ma con tanti rimpianti l’azzurro agli Europei 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento a Lonato del Garda. L’alfiere italiano infatti, nella finale del trap maschile, manca il pass olimpico per Tokyo 2020 vedendosi così costretto a rinviare l’appuntamento (che ormai iniziano a scarseggiare nel calendario internazionale…) alla prossima ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Il bronzo non può bastare. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.47 Jiri Liptak dalla Repubblica Ceca: è il nuovo campione d’Europa. Si aggiudica il testa a testa finale 46-44 nei confronti del britannico Aaron Heading, che si mette al collo l’argento. 17.46 Liptak in questo momento è in vantaggio 44-43 su Heading, quando mancano due piattelli alla fine. 17.42 Finisce qui il sogno di De Filippis: l’azzurro è di bronzo con lo score di ...

Tiro a volo - Europei Lonato 2019 : verso Tokyo 2020 - De Filippis in buona posizione. Pellielo e Grazini - serve un miracolo : Una possibilità c’è, per gli altri serve un miracolo. La situazione del trap maschile agli Europei di Tiro a volo 2019 non è propriamente positiva, soprattutto in ottica Tokyo 2020. Mauro De Filippis con 48/50, dopo le prime due sessioni di qualifica, ha fatto ampiamente il suo portandosi virtualmente in terza posizione in classifica, a preoccupare invece sono Giovanni Pellielo e Valerio Grazini; entrambi appaiati a quota 45/50 nel ...

Baseball - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei fondamentali in vista del Preolimpico : Come in molte delle manifestazioni sportive di questo 2019, anche negli Europei di Baseball c’è una sorta di faccia nascosta, in questo caso non della Luna, ma del Giappone: è da Bonn e Solingen che parte la caccia a Tokyo 2020 per l’Europa. Dalla manifestazione continentale, infatti, le prime cinque classificate avranno accesso al torneo di qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno per la quota europea e africana. Per ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : immensa Elena Micheli! Conquista l’argento e va alle Olimpiadi di Tokyo 2020! : Medaglia d’argento e pass olimpico! Elena Micheli si prende tutto a Budapest, sede dei Mondiali di Pentathlon moderno: nella finale femminile l’azzurra Conquista il secondo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre nei quartieri alti della classifica, conclusa con una gran prova nel laser run che la porta al podio ed alla qualificazione a Tokyo 2020. Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di ...

Boxe - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri non favoriti - serve un salto di qualità verso Tokyo 2020 : Soltanto sei Azzurri saranno impegnati ai Mondiali 2019 di Boxe che si disputeranno a Yekaterinburg (Russia) dal 9 al 17 settembre, non ci saranno infatti italiani impegnati nei 63 kg e negli 81 kg. Una spedizione incompletata per l’appuntamento più importante dell’anno che è anche espressione del difficile momento che sta attraversando il nostro pugilato maschile ad appena un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020: le qualificazioni si ...