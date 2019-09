Suor Cristina dopo Ballando con le Stelle | “Mi arrabbiai con Gesù”

Suor Cristina - il momento più bello della sua vita : “Il momento più forte è stato quando mi sono prostrata a terra in segno di consegna totale a Cristo”. Parole emozionate ed emozionanti quelle con cui Suor Cristina ha raccontato in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, uno dei giorni più importante della sua vita. L’8 settembre scorso nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, davanti all’arcivescovo Mario Delpini, la Suora più famosa d’Italia ha preso i voti perpetui, ...

Suor Cristina choc dopo Ballando : “La prima volta è stata dura…” : Suor Cristina sulle critiche per The Voice e Ballando: “La prima volta è stata dura” In Italia, e non solo, la Suora più chiacchierata degli ultimi anni è Suor Cristina Scuccia. Classe 1988, piena di energia, una voce da far accapponare la pelle e anche ballerina: una Suora più fuori dagli schemi mai vista prima. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Suor Cristina ha commentato, a distanza di anni e mesi dalle sue esperienze, le ...