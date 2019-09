Scoperta degli Americans

La pietra più grande del mondo? In realtà non è Uluru : alla Scoperta del Monte Augustus - la montagna degli indigeni [FOTO] : Fino a poco tempo fa, gli esperti erano concordi all’unanimità nell’affermare che Uluru o Avers Rock ( in Inglese ) fosse la formazione rocciosa più grande al mondo. Tuttavia, di recente, molti esperti del settore hanno preferito prendere le distanze da questa “graduatoria” di massicci a causa di un’altra formazione rocciosa tra le più celebri al mondo ( che attualmente viene classificata come la più grande ): il ...