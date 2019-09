Formula 1 – Un anno fa l’annuncio | Leclerc orgoglioso di far parte del team Ferrari | il

Formula 1 - ritorno di fiamma Vettel-Red Bull? Marko fa chiarezza : “vi dico come stanno le cose” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del possibile ritorno di Vettel, chiarendo la situazione senza mezzi termini Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è così chiaro come Mattia Binotto voglia far credere, le ultime prestazioni del tedesco hanno leggermente incrinato il rapporto, rendendo difficile la convivenza anche con Leclerc. photo4/Lapresse Sono così tornate in auge le indiscrezioni circa un possibile ritorno di Seb ...

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Formula 1 – Le qualifiche di Monza fanno discutere - Wolff durissimo : “tutti sono sembrati degli idioti” : Toto Wolff infastidito dopo i giochetti di nervi dei piloti nelle qualifiche del Gp d’Italia: le parole del team principal Mercedes a Monza Le qualifiche di ieri del Gp d’Italia hanno fatto discutere e stanno facendo ancora discutere. Leclerc ha conquistato la pole position, lasciandosi alle spalle Hamilton e Bottas. Quarto tempo invece per Vettel, che non ha nascosto il suo disappunto dopo il piano non rispettato da Leclerc, a ...

Formula 1 – I piloti fanno ‘melina’ in qualifica a Monza - Sainz sincero : “siamo ad un punto in cui tutto è un po’ ridicolo” : Carlos Sainz commenta quanto accaduto oggi in pista a Monza: le parole dello spagnolo della McLaren al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Giornata caotica oggi a Monza: i piloti hanno fatto ‘melina tattica’ nelle qualifiche del Gp d’Italia, per non concedere la scia ai rivali. Charles Leclerc è riuscito a conquistare la pole position, lasciandosi alle spalle i piloti Mercedes, ma i commissari si sono ...

Formula 1 - Binotto svela : “imbarazzante parlare con i piloti ad inizio anno. Hamilton in Ferrari? Se Vettel…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del futuro dei propri due piloti, senza chiudere le porte ad un possibile arrivo di Hamilton La vittoria di Spa ha riportato il sereno in casa Ferrari, dove adesso si lavora per trionfare anche a Monza, davanti alla marea rossa pronta ad invadere il circuito. photo4/Lapresse Mattia Binotto, prima di concentrarsi anima e corpo sul fine settimana italiano, si è presentato nella redazione della ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “Vettel e Leclerc confermati per l’anno prossimo. Regole 2021? Non siamo qui per fare show” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei propri piloti e del loro rapporto, soffermandosi poi sul regolamento che la FIA vorrebbe adottare per il 2021 Un occhio sul presente e sul Gran Premio d’Italia, un altro sul futuro e su quello che dovrebbe essere il regolamento del 2021. Mattia Binotto non lascia nulla al caso e mette al vaglio ogni situazione, partendo dai valori in pista mostrati a Monza fino alle discussioni per le ...

Formula 1 - a tutto Ricciardo : “l’anno prossimo Renault in zona podio. Surf? Non sono bravo per colpa degli… squali” : Il pilota australiano si è concesso ad una lunga intervista, nel corso della quale ha svelato gli obiettivi della Renault e i propri hobby Una stagione di alti e bassi, caratterizzata da qualche buon risultato disseminato qua e là. In vista della prossima stagione però, Daniel Ricciardo ha intenzione di alzare l’asticella, per portare la Renault in zona podio. photo4/Lapresse Questo è l’obiettivo del pilota australiano, ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

Formula 1 - Toto Wolff preoccupato : “l’incidente di Hamilton in FP3? Vi dico come stanno le cose” : Il team principal della Mercedes ha parlato dell’incidente di Hamilton, soffermandosi anche sul divario dalle Ferrari in rettilineo Sono ore intense nel box Mercedes, i meccanici del team di Brackley infatti sono al lavoro per rimettere a posto la monoposto di Lewis Hamilton, finito a muro nel corso della terza sessione di prove libere del Gp del Belgio. Sul crash e sul confronto con le Ferrari in vista delle qualifiche si è ...

Formula 1 - Bottas non usa mezzi termini : “le Ferrari in rettilineo ci hanno completamente ammazzato” : Il pilota della Mercedes ha analizzato le prime due sessioni di libere, concluse entrambe davanti al compagno di squadra Due sessioni di libere concluse entrambe davanti al proprio compagno di squadra, buoni risultati dunque per Valtteri Bottas al termine della prima giornata di lavoro a Spa, dove domenica si correrà il Gran Premio del Belgio. Lapresse Il pilota finlandese è rimasto comunque lontano dalle due Ferrari, apparse imprendibili ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Gasly : “vi svelo come mi hanno retrocesso in Toro Rosso” : Il pilota francese ha svelato le modalità con cui Helmut Marko gli ha comunicato l’avvicendamento con Alexander Albon La stagione di Pierre Gasly è cambiata nel corso della pausa estiva, il pilota francese infatti è stato retrocesso in Toro Rosso, lasciando il proprio sedile in Red Bull ad Alexander Albon. photo4/Lapresse Una scelta comunicatagli da Helmut Marko in maniera un po’ cruda, come sottolineato dallo stesso driver ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Formula 1 - Nel 2020 si correranno 22 Gran Premi : Il Mondiale di Formula 1 del 2020 sarà il più lungo della storia della categoria. La nuova bozza del calendario che sarà approvata definitivamente dal Consiglio Mondiale della Fia, il prossimo 4 ottobre prevede infatti ben 22 Gran Premi.Un nuovo record. La stagione che celebrerà i 70 anni della F.1 comincerà da Melbourne, il 15 marzo, con il GP dAustralia e si concluderà ad Abu Dhabi il 29 novembre. Ci saranno sette fine settimana in back to ...

Formula 1 - contatto Leclerc-Bottas in Ungheria : i motivi che hanno evitato la penalità al monegasco : Il Direttore di Gara Masi ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto gli steward a non intervenire nei confronti di Leclerc Una gara rovinata alla prima curva per Valtteri Bottas in Ungheria, il pilota finlandese infatti ha riportato la rottura dell’ala anteriore dopo un doppio contatto con Hamilton e Leclerc, che lo ha costretto a rientrare ai box. photo4/Lapresse Un problema che ha condizionato la prestazione del ...