Crac Ferrovie del Sud Est | indagati 21 dirigenti di Bnl | anche l’ex ad della banca Fabio

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Crediti per milioni di euro quandodel Sud Est era già agonizzante. È l’accusa mossa dalla Procura di Bari ai vertici di Bnl nell’ambito di un filone d’indagine suldi Fse, nel quale si arriva ad ipotizzare responsabilitànei confronti dell’ex amministratore delegato dell’istituto di credito,Gallia. Dopo due anni di accertamenti, la Guardia di Finanza ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 21 persone. Oltre a Gallia, poi diventato amministratore di Cassa Depositi e Prestiti, sonocommissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico didel Sud Est Luigi Fiorillo e altri 19 tra ex e attualie funzionari di Bnl. Glirispondono, a vario titolo, dei reati dirotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose ai danni di Fse e ...

