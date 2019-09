Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 10 settembre 2019)von der Leyen parla chiaro da subito. “è un ex premier con molta esperienza, conosce la materia e noi siamo europei prima di essere della nostra nazionalità in Commissione europea. Poi, Dombrovskis è vicepresidente e lavorerà fianco a fianco con. Inoltre il nuovo ministro dell’economia italiano Robertoviene dal Parlamento europeo, dunque conosce perfettamente il patto di stabilità e sa esattamente quali sono le regole che abbiamo stabilito in Europa.sa cosa ci aspettiamo nella prossima legge di stabilità”.Così la nuova presidente della Commissione Ue traccia la cornice entro la quale a Bruxelles ha deciso di assegnare il portafoglio degli Affari Economici all’Italia, con il candidato deciso dal governo ‘Conte II’, Paolo. Una vittoria per ...

pelias01 : RT @HuffPostItalia: Ursula mette in regola Gentiloni e Gualtieri - pborghilivorno : #europa Ursula mette in regola Gentiloni e Gualtieri - AndFranchini : Ursula mette in regola Gentiloni e Gualtieri -